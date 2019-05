Petersdorf Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Hauptstraße zwischen Petersdorf und dem Ortsteil Lutz in der Gemeinde Bösel (Kreis Cloppenburg) ist am Mittwochabend ein 47-jähriger Motorradfahrer aus Friesoythe seinen schweren Verletzungen erlegen.

Nach ersten Angaben der Polizei befuhr der Kradfahrer aus Richtung Benthullen kommend die Hauptstraße in Richtung Petersdorf. Offenbar geriet er ausgangs einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und streifte ein Kurvenzeichen. Daraufhin kam der Motorradfahrer zu Fall, rutschte über Berme und Radweg und prallte frontal gegen einen Baum. Das Motorrad rutschte in den Straßengraben. Ein Fremdverschulden könne nach derzeitigem Stand ausgeschlossen werden, so ein Polizeisprecher.

Der Fahrer sei sofort tot gewesen, so die Polizei. Unklar ist allerdings, wann genau sich der Unfall ereignet hat. Denn ein Nachbar, der zufällig mit seinem Auto an der Unfallstelle vorbeikam, hatte Trümmerteile auf dem Radweg liegen sehen und stoppte.

Die herbeigerufenen Rettungskräfte – neben dem Deutschen Roten Kreuz war eine Notärztin im Einsatz - konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Ein alarmierter Rettungshubschrauber flog wieder ab. Weil zunächst die Vermutung bestand, ein Sozius sei auf dem Motorrad mitgefahren, wurde die Feuerwehr Bösel alarmiert. Rund 30 Einsatzkräfte durchsuchten deshalb das Getreidefeld neben der Fahrbahn, wurden aber nicht fündig. Die halfen zudem bei der Bergung des Mannes.

Die Polizei sperrte die Straße für längere Zeit, um die Unfallstelle genau zu vermessen.