24-Jährige bei Unfall leicht verletzt

Brake Leicht verletzt wurde eine 24-jährige Beifahrerin bei einem Auffahrunfall am Donnerstag, 19. September, gegen 18.50 Uhr auf der Breiten Straße in Brake. Ein 23-Jähriger aus Brake hatte in Höhe der Schopenhauerstraße den verkehrsbedingt haltenden Pkw eines 30-Jährigen aus Brake – in dessen Auto die 24-Jährige saß – übersehen und fuhr mit seinem Fahrzeug auf. Den Sachschaden an beiden Pkw, die abgeschleppt werden mussten, schätzt die Polizei auf 6000 Euro.