61-Jährige Erliegt Krankheit: Erster Corona-Todesfall in der Wesermarsch

Brake In der Wesermarsch ist jetzt der erste Todesfall im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion eingetreten. Eine 61-jährige Frau mit Vorerkrankungen verstarb am Dienstag. Wie der Landkreis mitteilte, war die Frau dem Gesundheitsamt als positiv auf das Coronavirus getestet bekannt gewesen. Die 61-Jährige wurde stationär in einem Krankenhaus der Region behandelt.

Im Landkreis Wesermarsch gibt es derzeit insgesamt 48 bestätigte Corona-Fälle. Davon sind 27 Patienten bereits wieder genesen, drei werden stationär behandelt, die übrigen werden in häuslicher Quarantäne betreut.