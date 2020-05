Angebot: Kein Aktivpass für Senioren in diesem Jahr

Brake Fahrten ins Blaue, gemeinsame Kaffeetafeln – viele Angebote des Braker Aktivpasses sind zurzeit während der Corona-Beschränkungen nicht möglich. Organisator Gerold Hoppe und Bürgermeister Michael Kurz haben deshalb am Freitag verkündet, dass es das beliebte Angebot in diesem Jahr nicht geben wird. „Diese Entscheidung ist uns sehr schwergefallen“, sagte Hoppe. „Wir hatten tolle Fahrten geplant, zum Beispiel in den Zoo nach Jaderberg und eine Schifffahrt mit der Etta von Dangast zu den Seehundbänken.“ Wegen der aktuellen Auflagen zum Infektionsschutz seien gerade Busfahrten und Reservierungen für über 100 Personen in der Gastronomie nicht umzusetzen.

Der Braker Aktivpass wendet sich an alle Bürger ab 60 Jahren. Damit sind viele Teilnehmer auch in der Corona-Risikogruppe. „Es wird auf jeden Fall im kommenden Jahr einen neuen Aktivpass geben. Die Stadt Brake wird die Aktion weiter unterstützen“, sagte der Bürgermeister. Bereits gekaufte Pässe können zurückgegeben oder im kommenden Jahr genutzt werden.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen