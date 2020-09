Atommülltransport Durch Wesermarsch: Netzwerk Friedenskooperative diskutiert auf Braker Markt

Brake Das Netzwerk Friedenskooperative Wesermarsch veranstaltet zur geplanten Verladung der hochradioaktiven Brennelemente, einen Informationsstand am Mittwoch, 9. September, von 8 bis 12 Uhr auf dem Braker Wochenmarkt. Über den Hafen der Rhenus Midgard soll laut Mitteilung Atommüll verladen werden und anschließend mit der Bahn durch den Landkreis Wesermarsch in das Zwischenlager des Atomkraftwerkes Biblis in Hessen gebracht werden. Die Mitglieder des Netzwerkes wollen mit der Bevölkerung die Gefahrenabwehr hinsichtlich des Glaskokillen-Castor-Transportes beraten.

Thomas Bartsch vom Netzwerk Friedenskooperative Wesermarsch stellt seine Einwohnerfragen zur Gefahrenabwehr vor, die er zur Fachausschuss-Sitzung für Öffentliche Ordnung und Feuerwehr des Kreistags am Mittwoch, 9. September, eingereicht hat.

Die Gefahrenabwehr hat die Aufgabe, die Gefahren bereits im Vorfeld zu verhindern. Die technische Sicherheit spiele dabei eine entscheidende Rolle. Hierbei werden alle Maßnahmen erfasst, die dazu dienen, eine Bedrohung von Menschen, Tieren und Sachgütern zu verhindern.

Generell werde in Deutschland die technische Sicherheit von den kommunalen Behörden geleistet. Dazu gehören neben der Feuerwehr auch THW oder andere Hilfsorganisationen.