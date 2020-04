Aufenthalt frühzeitig beendet

Brake Eigentlich bleiben die Austauschschüler, die über Rotary nach Deutschland kommen oder von Deutschland aus in die Welt ausschwärmen, für ein ganzes Schuljahr im Gastland. Doch in Zeiten des Coronavirus gilt auch das nicht mehr unbedingt. Caden Rymer, der vom Rotary-Club Brake-Unterweser betreut worden ist, ist zurückgereist in die USA.

Caden Rymer war zu Beginn des Schuljahres aus Minnesota nach Brake gekommen und fühlte sich hier pudelwohl. Doch dann kam das Virus. Angesichts der Bedrohung wünschten sich seine Eltern die Rückkehr des Sohnes. Und auch der Schüler wollte gern wieder bei seiner eigenen Familie sein.

Jutta Grube, die für den Jugenddienst der Braker Rotarier zuständig ist, brachte ihn gemeinsam mit Gastmutter Christine Matthes zum Flughafen. „Ihm fiel der Abschied auch schwer. Gerade in den letzten Wochen hat er sich gut eingelebt und sein Netzwerk gefunden“, berichtet Jutta Grube.

Die Eltern von Angeleses Michelle Roman Vara möchten nicht, dass ihre Tochter das Austauschjahr beendet. Sie ist zurzeit bei Familie Rohde in Ovelgönne zu Hause und erlernt gerade das Fahrradfahren. Das kannte sie aus Mexiko nicht.