Brake Am Dienstagmorgen ist es zu einem Unfall auf der Bundesstraße 211 gekommen. Zwei Männer wurden schwer verletzt, die Bundesstraße musste im Bereich Petershörne/Meyerhof für fast zwei Stunden vollständig gesperrt werden.

Die Polizei rekonstruiert den Unfall so: Ein 18-Jähriger aus Jade befuhr gegen kurz nach 7 Uhr mit seinem VW die B 211 aus Richtung Brake kommend in Richtung Oldenburg. Kurz vor einer scharfen Linkskurve im Bereich Petershörne kam er auf gerader Strecke mit seinem Pkw ungebremst in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er mit dem VW eines 36-Jährigen aus Rastede, der in Richtung Brake unterwegs war.

Der Wagen des Jaders fing Feuer. Direkt nach der Kollision drang zunächst Rauch aus dem Wagen. Trotz der Löschversuche von Ersthelfern breitete sich das Feuer weiter aus. Der Wagen brannte komplett aus. Der 18-Jährige konnte sich noch selbst aus seinem Auto befreien.

Ein Notarzt, der zufällig privat in dem Bereich unterwegs war, kümmerte sich direkt um die Verletzungen der beiden Fahrer. Auch weitere Ersthelfer kümmerten sich laut Polizei vorbildlich um die beiden Verletzten.

Zur Unfallstelle wurden zwei Rettungswagen sowie fünf Fahrzeuge mit etwa 25 Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Brake-Hafenstraße entsandt. Beide Fahrer erlitten schwere Verletzungen und mussten in umliegende Kliniken gebracht werden.

Der Schaden an beiden Pkw wurde als wirtschaftlicher Totalschaden eingestuft. Die Autos mussten von Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Bundesstraße 211 blieb bis 8.45 Uhr voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.