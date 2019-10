Brake Der Umbau der Großsporthalle Brake zu einer Versammlungsstätte steht schon seit Monaten auf der Agenda der Stadtverwaltung (die NWZ berichtete). Warum jedoch erst nach diesen Herbstferien mit den Arbeiten begonnen werde, und nicht in der unterrichtsfreien Zeit, wollte der FDP-Ratsherr Arno de Wyl während der jüngsten gemeinsamen Sitzung des Bau- und des Schulausschusses wissen. Es komme nicht nur am Gymnasium – 1000 Schüler seien dort betroffen – zu einem erheblichen Unterrichtsausfall, so der Ratsherr. Er ist Vorsitzender des Vereins der Eltern und Freunde des Gymnasiums.

Das Gymnasium Brake ist laut Arno de Wyl am 5. September über die geplante vorübergehende Schließung der Großsporthalle informiert worden. Das sei doch sehr kurzfristig gewesen, meinte er. Dieser Aussage entgegnete Fachbereichsleiter Uwe Schubert, dass die Stadtverwaltung schon früher mit der Schule in Verbindung stand. Bereits im Frühjahr habe man mit der Schule gesprochen.

Sowohl Bauamtsleiter Rainer Hinrichs als auch Bürgermeister Michael Kurz begründeten den Bautermin nach den Herbstferien mit der Betriebsfeier eines Braker Unternehmens sowie der noch stattfindenden Lan-Party. „Es hätte keinen Sinn gemacht, mit den Arbeiten zu beginnen, um sie dann wieder zu unterbrechen“, so Rainer Hinrichs. Die Arbeiten sollten in einem Zug erfolgen. Beide Veranstaltungen seien zudem länger angemeldet gewesen.

Bürgermeister Michael Kurz merkte an, dass vielleicht nicht alles optimal gelaufen sei. „Wir möchten endlich mit dem Umbau fertig werden“, sagte der Verwaltungschef. Bis zu 1000 Personen könnten nach dem erfolgten Umbau in der Großsporthalle feiern. Auch der Abi-Ball könnte stattfinden. „Es gibt größere Handlungsoptionen“, so Michael Kurz.

Rund 80 000 Euro kostet der Umbau zu einer Versammlungsstätte. Unter anderem muss eine Wand für eine zusätzliche Fluchttür aufgestemmt werden, auch erfolgen Arbeiten im sanitären Bereich sowie in den Umkleidekabinen. Der erhöhte Brandschutzbedarf wird bei allen Arbeiten berücksichtigt.

Dass die Sporthalle Ende Oktober/Anfang November wieder komplett betriebsbereit sei, merkte Uwe Schubert an. Auch könnten Bereiche der Halle, die ja dreigeteilt sei, auch früher freigegeben werden, ergänzte Michael Kurz. Nach dem Umbau könnten jährlich sechs bis acht Veranstaltungen zusätzlich in der Großsporthalle stattfinden.