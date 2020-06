Bauen: Juristen sind noch am Zug

Brake Die Wohnungsbau Wesermarsch plant die Erschließung eines neuen Baugebietes südlich der Raiffeisenstraße und westlich des Zedernringes in Golzwarden. In der Sitzung des Bauausschusses am Donnerstag stand die Aufstellung des Bebauungsplans auf der Tagesordnung. Rund 50 Grundstücke für Ein- und Mehrfamilienhäuser zwischen der Raiffeisenstraße und dem Buschweg sollen entstehen.

Dem Beschluss über den Antrag des Vorhabenträgers ging eine längere Diskussion voraus. „Wir müssen uns überlegen, ob das unproblematisch ist“, betonte Hans-Dieter Beck (CDU) und erwähnte das Schreiben eines Anwohners, in dem dieser betonte, sich mit allen juristischen Schritten gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes wehren zu wollen. Daniel Stellmann (CDU) konkretisierte: Es gehe um die Formulierung für das ältere bestehende und nunmehr betroffene Baugebiet und den damals gültigen Bebauungsplan mit der Festlegung „Es stellt den zukünftigen Ortsrand da“. Wie dauerhaft diese Aussage sei, ob sie gar noch verbindlich sei, müsse geklärt werden.

Die Ausschussmitglieder stimmten dem Vorschlag von Hans-Dieter Beck zu, dass die Wohnungsbau Wesermarsch ein juristisches Fachgutachten vorlegt, ob das Baugebiet dort umgesetzt werden darf. „Dann haben wir Rechtssicherheit“, so Beck. Dem Antrag der Wohnungsbau wurde mit dieser Ergänzung zugestimmt.

Bürgermeister Michael Kurz betonte, dass der Bedarf an Wohnraum vorhanden sei. Die Baugebiete Wiesenstraße, Klippkanne und Timmermanns Hellmer seien zügig verkauft worden. Der Bedarf vor allem an höherpreisigem Wohnraum sei vorhanden.