Brake Ein 68-jähriger Motorradfahrer aus Bremerhaven ist am Montag bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 212 in Brake leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, wollte ein 28-jähriger Autofahrer aus Brake gegen 14.20 Uhr von der Straße Meyers Hellmer aus kommend nach links auf die B 212 abbiegen. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Dieser wurde bei dem Zusammenprall leicht verletzt. Die entstandenen Schäden belaufen sich laut Polizei auf etwa 1500 Euro.