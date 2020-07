Beruf: Kreis ehrt erfolgreiche Absolventinnen

Brake Gut geschultes Personal ist ein wichtiger Baustein aller Unternehmen. Da ist auch der Landkreis Wesermarsch keine Ausnahme. Deshalb freut sich die Kreisverwaltung, gleich fünf erfolgreiche Absolventinnen der sogenannten A1- und A2-Lehrgänge präsentieren zu können.

Der A 1-Lehrgang gibt Quereinsteigern die Möglichkeit, eine Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten nachzuholen. Der A 2-Lehrgang qualifiziert für die Wahrnehmung von Aufgaben des gehobenen Dienstes.

Die Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sei ein wichtiger Baustein der Kreisverwaltung. „Ich bin glücklich, dass gleich drei Mitarbeiterinnen den A1-Lehrgang und zwei weitere Mitarbeiterinnen den A2-Lehrgang erfolgreich absolviert haben“, sagt Ines Mannagottera, Leiterin des Fachdienstes Personal. „Wir lassen uns diese Qualifizierung unseres Personals bewusst etwas kosten“, sagt Personaldezernent und Erster Kreisrat Hans Kemmeries. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels, der auch vor dem öffentlichen Dienst nicht Halt mache, sei es umso wichtiger, sein Personal entsprechend aus- und weiterzubilden. „Wir investieren somit in unsere eigene Zukunft“, sagt Hans Kemmeries. Und durch den erfolgreichen Abschluss haben auch die Absolventinnen die Möglichkeit des Aufstiegs in eine höhere Entgeltgruppe.

Den A 1-Lehrgang haben bestanden: Nadine Brandt (Fachdienst Soziales), Sonja Rakowski (Büro Personalrat) und Kerstin Schermer (Fachdienst Schulen, Kultur und Sport/ Oberschule Rodenkirchen). Im A2-Lehrgang waren erfolgreich: Jacqueline Giehl (Fachdienst Straßenverkehr) und Patricia Urbanek (Jobcenter).