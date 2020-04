Bibliothek öffnet am Montag

Brake Die Georg-von-der-Vring-Bibliothek des Landkreises Wesermarsch an der Gerd-Köster-Straße 4 in Brake öffnet am Montag, 27. April. Das teilte der Landkreis mit.

Es stehe Desinfektionsmittel bereit. Ferner gebe es einen Spuckschutz an der Ausleihtheke. Markierungen weisen auf den Mindestabstand hin. Besucher müssen laut Landkreis Masken tragen und sollen die Aufenthaltsdauer in der Bibliothek reduzieren. Wenn möglich, solle nur eine Person pro Haushalt vorbeikommen. Die Zahl der Besucher, die sich gleichzeitig in der Bibliothek aufhalten dürfen, ist begrenzt. Eine telefonische Terminvereinbarung (04401/922157) sei wünschenswert. Auf Bücher, Medien oder Spiele, deren Ausleihzeit während der Corona-Schließung abgelaufen sei, werde keine Mahngebühr erhoben. Es wäre wünschenswert, telefonisch einen Rückgabetermin zu vereinbaren.

Die Öffnungszeiten: montags, mittwochs und donnerstags von 9.30 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr. Dienstags, freitags, am Wochenende und in den Ferien ist die Bibliothek geschlossen.