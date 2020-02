Brake Was die Leute so alles in die Biotonnen werfen, umschreibt der neue Behälterkontrolleur der GIB Wesermarsch mit den Worten „unfassbar – es sollte doch klar sein, dass in eine Biotonne kein Plastik und vor allem kein Restmüll gehört“.

Genau aus diesem Grund ist er unterwegs, denn der Inhalt vieler Biotonnen hat nach Angaben der GIB „so gar nichts mit organischen Abfällen zu tun, die später zu hochwertigen Kompost verarbeitet werden sollen“. Der Abfall eigne sich dann nur noch für die Müllverbrennung. Und das heiße Umweltbelastung und hohe Entsorgungskosten.

Seit September vergangenen Jahres hat die GIB über die richtige Befüllung informiert. Auch auf dem Deckblatt des Abfuhrkalenders und einem innenliegenden Beiblatt finden sich Hinweise zum richtigen Befüllen der Biotonne.

Zum Ziel geführt habe das bisher allerdings nicht, bilanziert die GIB. Auch die „Gelbe Karte“, die Bürger auf Fehlbefüllungen hinwies, verfehlte demnach ihr Ziel. „Diese Maßnahme wurde jedoch kaum ernst genommen. Die Karten wurden einfach entfernt und die Biotonnen zum nächsten Termin wieder rausgestellt, ohne die Störstoffe drin auszusortieren“, heißt es von der GIB. „Deshalb gibt es bei Fehlbefüllungen nur noch Rot!“ Soll heißen: Die Störstoffe müssen vom Tonnenbesitzer aussortiert und richtig entsorgt werden. Nur dann wird die Biotonne beim nächsten Entsorgungstermin geleert. Ausnahmen gibt es keine. Verboten sind seit dem 1. Januar auch die kompostierbaren Plastiktüten. Papiertüten sind die bessere Alternative.

Mehr Informationen gibt unter www.gib-entsorgung.de