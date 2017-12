Brake Der Brakeverein sucht drei glückliche Gewinner: Zum Jahresende wurden die Hauptgewinne der „Braker Glückslose“ in der Oldenburgischen Landesbank an der Bahnhofstraße gezogen. Wie schon im vergangenen Jahr übernahmen Hannes (7) und Max (4) die ehrenvolle Aufgabe der „Glücksfeen“. Und das kam bei der, natürlich notariell begleiteten, Ziehung heraus: Der Ford Fiesta geht an die Losnummer 1692. Über je ein E-Bike können sich die Besitzer der Lose Nummer 8105 und 4358 freuen.

„Wir müssen noch überprüfen, ob die gezogenen Losnummern tatsächlich verkauft wurden“, erklärte Karola Ott, Vorsitzende des Brakevereins, während der Ziehung. Sollte sich herausstellen, dass eine oder mehrere der gezogenen Nummern nicht verkauft wurden, wird nachgezogen.

„Die Gewinner haben bis zum 31. Januar Zeit, die Gewinne abzuholen“, sagte die Geschäftsführerin der Braketouristik Lisa Niggeweg. Sollten die drei Hauptgewinne bis zu diesem Zeitpunkt nicht abgeholt werden, will der Brakeverein die Preise versteigern. Wer eines der Lose besitzt, kann sich ab Dienstag, 2. Januar, im Infopavillon an der Kaje melden (Telefon 04401/ 19 433).

Die „Braker Glückslose“ wurden 2016 als Nachfolger der „Braker Schneeflocken“ eingeführt. Ein Wechsel, der laut Lisa Niggeweg gut angenommen wird: „Wir haben gut Lose verkauft.“ Einige Kaufleute aus der Braker Innenstadt hätten auch Kontingente gekauft, um diese an ihre Kunden zu verschenken. „Auch manche Betriebe haben ihren Mitarbeitern welche zu Weihnachten geschenkt“, so Karola Ott. Eventuell durch den Losverkauf entstehende Gewinne sollen der Aktion „Ein Herz für die Braker Innenstadt“ zugute kommen.