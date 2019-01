Brake Besucher des abgesperrten Hafenbereichs kennen das: „Fotografieren verboten“ gilt da schon lange. Doch dürfen jetzt auch Braker und Touristen keine Bilder mehr machen, wenn sie an der Braker Schleuse stehen und die imposanten Silos oder festgemachte Seeschiffe aufnehmen wollen. Ein Schild in unmittelbarer Nähe der Schleuse und damit am viel genutzten Weser-Radweg verbietet dies nämlich – deutlich gemacht durch ein Piktogramm: ein durchgestrichener Fotoapparat. Überall im Hafenbereich hat Niedersachsen-Ports (N-Ports) solche Schilder aufstellen lassen, mit jeweils auf den Standort abgestimmten Piktogrammen. So fehlt das Fotografierverbot auf dem Schild nur ein paar Meter weiter am „Zwieseler Winkel“.

kommentar Wuchernder Schilderwald Es ist also nur ein Fehler, das Piktogramm mit dem Fotografierverbot an der Schleuse. Nun gut. Aber die mehr als zwei Meter hohen Hinweistafeln, die rund um den Hafen nun im öffentlich zugänglichen Bereich stehen, haben ansonsten ihre Gültigkeit. Sie sind wahrlich keine Zierde. Muss denn wirklich alles schriftlich geregelt sein? Muss man sich wirklich in einer solchen Form absichern? Der Schilderwald jedenfalls wuchert weiter. Armes Deutschland.

„Wir haben mit dem Aufstellen der Hinweistafeln unsere schon länger geltende Hafenbetriebsvorschrift umgesetzt“, erläutert eine Sprecherin von N-Ports auf Nachfrage der NWZ. Auf den Tafeln, die auch in anderen Häfen aufgestellt worden seien, gibt es den allgemeinen Hinweis, dass man sich im Hafenbereich befindet und dieser ein Gefahrengebiet ist. Besondere Gefahren wie Staplerverkehr, Rutschgefahr oder Sturzgefahr finden sich auf den Tafeln ebenso wieder wie Verbote: zu schwimmen, zu angeln – oder eben zu fotografieren: Das sei außerhalb des abgesperrten Hafenbereichs – wo dies nur mit Genehmigung möglich ist – allerdings nach wie vor erlaubt, betont die Sprecherin. Auf dem an der Schleuse stehenden Schild habe sich schlicht „ein Druckfehler“ eingeschlichen. Die Tafel werde schnellstmöglich ausgetauscht.