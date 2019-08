BUND untersucht Wasser

Brake Im Rahmen des Projekts „Aktion Wasser – für lebendige Gewässer und sauberes Grundwasser“ lädt die Umweltschutzorganisation BUND zu Wasseruntersuchungen am 29. August in Brake ein. Interessierte Bürger sollten Wasserproben aus Hausbrunnen möglichst kurz vorher in gründlich gesäuberten Gläser abfüllen und mitbringen. Ganz wichtig sind dabei auch genaue Angaben zur Probenstelle, wie Adresse und GPS-Koordinaten, Art der Probenstelle, Umgebung und weiteres. Hilfestellung bietet der Protokollbogen „Hausbrunnen“, der unter www.BUND-Weser-Elbe.de/aktionwasser heruntergeladen werden kann.

Die Nutzerinnen und Nutzer erhalten so einen Anhaltspunkt, wofür sie das geförderte Wasser verwenden können. Und der BUND gewinnt aus vielen Einzelproben einen Überblick, wie hoch die Nitrat-Belastung in der Region ist. Ergebnisse werden online veröffentlicht, erste Ergebnisse – vor allem östlich der Weser – liegen bereits vor.

Die Wasseruntersuchungen finden am Donnerstag, 29. August, von 18.30 bis 21 Uhr im Paul-Gerhardt-Haus der ev.-luth. Kirchengemeinde Brake an der Weser, Großer Saal, Kirchenstraße 24 statt.