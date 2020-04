Cabriolets mit Farbe besprüht

Brake In der Nacht von Montag, 27. April, auf Dienstag, 28. April, sind in Brake in der Straße am Weserdeich zwei hochwertige Cabriolets – ein Mercedes und ein BMW – mit Farbe besprüht worden. Der Schaden beträgt von rund 1 000 Euro. Die Polizei Brake bittet unter Telefon 04401/9350 um Zeugenhinweise.