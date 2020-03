Centraltheater In Brake: Fußboden liegt auf einem Schotterbett

Brake 130 Kubikmeter Schaumglasschotter waren es am Ende, die rund 20 Ehrenamtliche schließlich auf dem Boden des großen Saales verteilten. Das Material ist ein idealer Dämmstoff und zieht kein Wasser. Die Fläche sah nach der Aktion aus wie ein Kiesbett für Schienenstränge – mit dem Unterschied, dass die grauen Bröckchen wesentlich leichter sind als konventioneller Schottersplit.

Es ist zwar noch eine Menge zu tun. „Doch so langsam füllt sich der Raum wieder“, sagte Norbert Ostendorf. Der Vorstandsvorsitzende der Centraltheater Brake eG war zusammen mit seinen Vorstandskollegen Jens Frost, Hans-Karl Soeken, Herbert Grammel und Jan Kuilert ins CTB gekommen, um sich über den Fortschritt der Arbeiten zu informieren und weitere Schritte zu planen.

Ein Saal voller Splitt

Im Theatersaal sah es wegen der Schotterfläche für kurze Zeit so aus wie auf einem Rangierbahnhof. Doch dieser Eindruck verblasste schnell. Denn auf die vorab gegossenen Betonsockel im Saal wurden parallel liegende Holzbohlen verschraubt. Diese Konstruktion wird den Holzfußboden tragen. Danach folgen der Teppich sowie die rote Bestuhlung, die noch in den Räumen des alten Gymnasiums an der Kirchenstraße ausgelagert ist, sowie die Tische und Lampen. Einen Termin für die Wiedereröffnung des Centraltheaters wollen die Verantwortlichen nicht nennen. Es gibt halt noch zu viele Unwägbarkeiten bei der CTB-Sanierung.

Es ist schon sehr viel geschehen. Die Decke ist fertig. Eine der beiden großen Lichtkuppeln lässt sich bereits fernsteuern und erstrahlt in unterschiedlichen Farben. Die zwölf Säulen, sechs an jeder Seite, sind fertig und warten nur darauf, enthüllt zu werden. Die Wände müssen noch mit Stoff bespannt werden. „Alles nach strenger Vorgabe des Denkmalschutzes“, betonte Norbert Ostendorf. Zuvor wird eine Lattung angebracht. „Darauf wird der Stoff gespannt“, so der CTB-Chef.

Höchste Sicherheit

Sicherheit wird groß geschrieben. Der Schaumglasschotter, der verteilt wurde, wird ausschließlich aus nicht mehr verwertbaren Glasresten hergestellt, ist also komplett mineralisch und umweltfreundlich. „Schaumglas ist in der Baustoffklasse A gelistet“, so Norbert Ostendorf. Er sei unbrennbar, ergänzte Jan Kuilert. Der Leichtbaustoff dient nach den Worten von Herbert Grammel auch der Wärmedämmung.

Sehr schwer entflammbar ist auch der Stoff, mit dem die Wände bespannt werden. Es handelt sich laut Norbert Ostendorf um ein nicht brennbares Gewebe aus Glasfasern. „Der Stoff wird extra in der Schweiz hergestellt“, merkte er an. 300 Quadratmeter Wandbespannung sind es, die bestellt werden. Die Firma liefert auch den Bühnenvorhang, der etwa 100 Quadratmeter misst. Ein Mitarbeiter der Firma war bereits in Brake und hat ausgemessen. Der Stoff ist geeignet für für die Inneneinrichtung von Räumen mit besonders hohen Sicherheitsanforderungen, wie sie für Kino und Theater gefordert werden.

Kino 2 geschlossen

Trotz all der Freude über den Fortschritt der Sanierungsarbeiten gibt es einen Wermutstropfen: Wegen des Coronavirus empfahl das Gesundheitsamt des Landkreises Wesermarsch, den Kinobetrieb im Saal 2 des CTB vorübergehend einzustellen. Das ist verständlich, trifft die Centraltheater Brake eG jedoch schwer, weil sie auf jeden Cent an Einnahmen angewiesen ist, um die Sanierung fortsetzten zu können.