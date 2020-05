Corona-Krise In Brake: Rathaus fährt Betrieb wieder hoch

Brake Das Rathaus der Stadt Brake weitet von diesem Montag an seine Dienstleistungen wieder aus: Bisher konnten während der Corona-Krise nur Termine mit Sachbearbeitern in dringlichen Angelegenheiten vereinbart werden, nun ist dies ab sofort und bis zum 8. Mai wieder in allen Angelegenheiten möglich. Bürgermeister Michael Kurz betont aber, dass nur telefonische Terminabsprachen möglichen sind, das Rathaus kann nicht einfach aufgesucht werden.

Das ändert sich dann am Montag, 11. Mai: Dann öffnet das Rathaus wieder zu den normalen Öffnungszeiten und kann ohne vorherige Terminabsprache aufgesucht werden. Im Rathaus gelte allerdings Maskenpflicht. Besucher müssten sich am Eingang die Hände desinfizieren und den Sicherheitsabstand zu anderen Bürgern und Mitarbeitern einhalten.