Corona-Krise: Kirchenlieder sind vorerst tabu

Brake Nach langer Unterbrechung wird am Sonntag, 17. Mai, in der Braker Stadtkirche wieder Gottesdienst gefeiert. Der etwa halbstündige Gottesdienst, der um 10 Uhr beginnt, kann jedoch nur unter strengen Schutzmaßnahmen stattfinden. So soll vor dem Betreten der Kirche die Mund-Nasen-Schutzmaske angelegt werden. Zum Mitmenschen ist der Sicherheitsabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Davon ausgenommen sind Personen, die aus einem Haushalt kommen. Durch rote und grüne Kennzeichnung wird in den Kirchenbänken auf die Plätze hingewiesen, die den gebotenen Abstand zum Nachbarn ermöglichen. Höchstens 50 Besucher können so gemeinsam feiern. Gesungen werden darf leider noch nicht. Wer Erkältungssymptome hat, soll dem Gottesdienst fernbleiben.• Wer am Gottesdienst teilnehmen möchte, wird um Anmeldung im Kirchenbüro gebeten. Hierbei werden der Name, die Adresse und die Telefonnummer notiert. Die Daten werden vier Wochen lang aufbewahrt. Für die Anmeldung ist das Kirchenbüro zu erreichen unter Telefon 04401/930885.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen