Brake Gemeinsam für Gleichberechtigung einstehen: Zum Weltfrauentag zeigt das Centraltheater Brake am Sonntag, 8. März, um 14.30 Uhr den Film „Die perfekte Kandidatin“. Erzählt wird die Geschichte von Maryam, einer Ärztin in einer kleinen Stadt in Saudi-Arabien. Wütend macht Maryam der Zustand der Straße vor der Klinik. Weil die Stadt die Zufahrt nicht asphaltiert, bleiben die Patienten dort regelmäßig im Schlamm stecken.

Aus Trotz erklärt sich Maryam kurzerhand zur Kandidatin für den Stadtrat. Sie und ihre beiden Schwestern treten gemeinsam eine Kampagne los, die nicht zu übersehen ist. An jeder Ecke lauern Restriktionen; trotzdem wird Maryams Stimme immer lauter, ihre Auftritte immer mutiger und ihre Forderungen immer radikaler.