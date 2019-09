Die Folgen des Krieges als Trauma

Brake In dem Vortrag „Vererbtes Trauma – die Angst der Kriegsgeneration in uns“ beleuchtet der Heilpraktiker für Psychotherapie Jürgen Wiese die Weitergabe von erlittenen Kriegstraumata an die Kinder und Enkel, zeigt auf, welche Auswirkung der Krieg noch heute auf unsere seelische Gesundheit haben kann und liefert Lösungsansätze. Um etwa die traumatischen Kriegserfahrungen in Ihren Familien zu überstehen, war es für viele Betroffene dieser Generation nötig, ihre Gefühle völlig auszuschalten. Der Vortrag findet statt an diesem Mittwoch, 25. September, in der Praxis von Jürgen Wiese in der Milchstraße 3 in Brake. Beginn ist um 19 Uhr. Der Kostenbeitrag beträgt fünf Euro pro Person. Anmeldungen werden unter Telefon 0172/8496935 erbeten oder unter info@juergenwiese.de.