OOWV: Keine Führungen

Brake /Diekmannshausen Der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (OOWV) schließt sich den von Behörden empfohlenen Maßnahmen an, um die Ausbreitung des Corona-Virus’ einzudämmen. „Bis Ende April werden alle Besucher-Führungen an den Infostandorten abgesagt“, teilte Gunnar Meister, Bereichsleiter Unternehmenskommunikation, mit. Davon betroffen ist auch das Museum Kaskade in Diekmannshausen. Wie auch die Infostandorte Biohof Bakenhus in Großenkneten, der Trinkwasserlehrpfad Nethen und das Infohaus „Altes Wasserwerk“ auf Langeoog bleibt die Kaskade inklusive der Jade Touristik zunächst bis Ende April geschlossen.

Der OOWV bittet Kunden, verstärkt, die Möglichkeiten des Kundenportals einfach-heimat.de zu nutzen. Dort können unter Angabe des Vertragskontos und der Kundennummer beispielsweise Vertragsdaten gepflegt, Zählerstände eingegeben, Abschläge angepasst und Zwischenabrechnungen erstellt werden.

Der OOWV betont, durch Notfallpläne für Pandemien gerüstet zu sein. „Die Trinkwasserversorgung und die Abwasserentsorgung sind gewährleistet“, so Meister.