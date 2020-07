Ehepaar Aus Brake Feiert Jubiläum: Zur Diamanthochzeit ging es nach Rügen

Brake Seit 60 Jahren miteinander verheiratet sind Ursula (80) und Hans-Hermann Vowinkel (83). Ihre Diamantene Hochzeit am 9. Juli feierten die beiden auf Rügen. Die Feier auf einer Insel hat fast schon Tradition, denn vor zehn Jahren verbrachte das Ehepaar Vowinkel seine Goldene Hochzeit auf Usedom. Jetzt ging es also wieder an die Ostsee.

Bereits Urgroßeltern

Gefunkt hatte es auf dem Roonkarker Mart in Rodenkirchen. Dort hatten sich schon die Eltern von Ursula Vowinkel kennengelernt, erzählt Hans-Hermann Vowinkel. Geheiratet haben Ursula und Hans-Hermann Vowinkel in Brake. Das Paar bekam vier Söhne, inzwischen gehören sechs Enkelkinder und eine Urenkelin zur Familie.

Nach der Schulzeit war die Brakerin Ursula Vowinkel, geborene Röll, ein Jahr in der Diakonissen-Klinik „Haus Heimatfreude“ in Düsseldorf-Kaiserswerth tätig. Die Leitung disponierte jedoch um, und Ursula Vowinkel wurde an die Nervenheilanstalt versetzt, obwohl eigentlich eine Ausbildung in Hauswirtschaft vereinbart war. Anschließend war sie in der Buchhaltung im elterlichen KFZ-Betrieb tätig.

Hans-Hermann Vowinkel hat eine vielseitige berufliche Laufbahn hinter sich. Nach der Lehre im größten Gemischtwarengeschäft der Wesermarsch in Brake arbeitete er in einer Versicherungs-Agentur in Oldenburg, um dann nach Neuwied am Rhein zu wechseln. Dort absolvierte er ein Studium an der Food-Akademie. Nachdem er einige Jahre in Düsseldorf im Bereich Feinkost, Obst, Wild und Geflügel tätig war, wechselte er mehrfach die Branche: Putzmittelindustrie, Kosmetik, Einzelhandel und schließlich KFZ.

Zehn Jahre war Hans-Hermann Vowinkel im KFZ-Betrieb Röll in Brake am Hafen tätig. 1972 wagte er den Sprung in die Selbstständigkeit. Als Ford-Haupthändler baute er den KFZ-Betrieb an der Weserstraße in Brake auf. Auch schwere Zeiten, zum Beispiel enorme Kosten durch Fehlplanungen des Architekten beim Bau, und gleich zwei Ölkrisen konnte das Paar mit ihrem Geschäft überwinden. Nach 50 Berufsjahren übergab Hans-Hermann Vowinkel 2002 den Betrieb schließlich an seine Söhne Timo und Marco.

Feier mit Familie

Nach der Rückkehr aus Rügen soll nun die Diamantene Hochzeit mit den vier Söhnen, den Schwiegertöchtern, Enkelkindern und der Urenkelin nachgefeiert werden. „Dankbar sind wir, dass wir uns haben und hoffen, noch lange gemeinsam unser Alter genießen zu können. Wir streben die Gnadenhochzeit an“, sagt Hans-Hermann Vowinkel. Die soll dann vielleicht auf Norderney gefeiert werden.