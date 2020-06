Ein Spektakulärer Schnappschuss: Ponton kentert am Braker Sieltief

Brake Bei diesem Anblick wunderte sich Harmut Feddersen schon sehr: ein gekenterter Ponton an der Fußgängerbrücke am Braker Sieltief an der B 212. Daneben ein abgesägtes Brückenteil. Schnell zückte er sein Smartphone und hielt die skurrile Situation fest. Seinen Schnappschuss leitete der erstaunte Beobachter an die NWZ weiter.

Wie vergangene Woche berichtet, wird die marode Holzbrücke über das Braker Sieltief derzeit erneuert. Im Februar 2019 wurde das Bauwerk gesperrt, weil es als nicht mehr verkehrssicher galt. In der vergangenen Woche wurde zunächst damit begonnen, das Brückengeländer in Kleinteile zu zerlegen. Im Spätherbst soll die Brücke wieder für Fußgänger und Radfahrer nutzbar sein.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen