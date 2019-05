Brake Unbekannte Täter sind in der Nacht von Dienstag, 28. Mai, auf Mittwoch, 29. Mai, durch Aufhebeln eines Fensters in eine Arztpraxis an der Harrierstraße in Brake eingedrungen. Wie die Polizei mitteilt, durchsuchten die Einbrecher zwischen 23.20 bis 7.35 Uhr die Räume im Erdgeschoss. Ob etwas gestohlen wurde, ist bisher nicht bekannt.

Etwaige Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Brake unter Telefon 04401/935115 zu melden.