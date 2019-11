Brake „Wir müssen den Ausbau der E-Mobilität vorantreiben.“ Brakes Bürgermeister Michael Kurz steht vor der neuen Stromtankstelle auf dem Postplatz und nimmt die beiden Zapfstellen mit einer Leistung von jeweils 22 KW gemeinsam mit Tönjes Itgen, Mobilitätsbeauftragter der EWE, offiziell in Betrieb.

Passend zum Fototermin sind die beiden reservierten Parkplätze zum Strom tanken glücklicherweise gerade frei geworden. Kurz zuvor blockierte noch ein älteres Mercedes-Cabrio mit einer 4er-Plakette einen Stellplatz.

„Wir wollen als Stadt einen Beitrag leisten, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren“, sagt Michael Kurz im Gespräch mit der NWZ. Die Inbetriebnahme der Ladestelle im Herzen der Stadt sei der richtige Weg. Die Stadt werde die Betriebskosten für die Ladestelle für fünf Jahre stemmen. Die Tankstelle selbst werde vom Bund und vom Landkreis Wesermarsch finanziert.

„Eine Henne-Ei-Diskussion bringt uns nicht weiter“, sagt Michael Kurz. Er hält den Ansatz, dass die E-Mobilität nicht vorankomme, weil es zu wenige Ladestellen gebe, für müßig und weist darauf hin, dass es neben den beiden neuen Zapfstellen auf dem Postplatz in Brake weitere E-Tankstellen gebe, so zum Beispiel bei der LzO, beim Landkreis, beim Hotel Wiechmann sowie bei der Firma Barghorn.

Dass es in Sachen E-Mobilität in Brake noch Luft nach oben gibt, lässt sich schnell erklären. Der einzige Dienstwagen der Stadt ist ein Benziner. Das soll sich im kommenden Jahr ändern. Bisher hat die Stadt lediglich zwei E-Bikes im Einsatz.

Auch die Zulassungszahlen des Landkreises Wesermarsch (siehe Infobox) belegen, dass die elektrisch betriebenen Fahrzeuge einen sehr überschaubaren und geringen Teil der gesamten Fahrzeugflotte ausmachen.

82 854 Fahrzeuge Die Zahl der zugelassenen Fahrzeuge im Landkreis Wesermarsch lag (Stand 31.Dezember 2017) bei insgesamt 79 987. Darunter waren Fahrzeuge mit den Antrieben Hybrid-Benzin/E: 91; Elektro: 54; Hybrid-Diesel/E: 9; Hybrid-B/E extern aufladbar: 18. Knapp zwei Jahre später, Stand 31.Oktober 2019, registrierte der Landkreis Wesermarsch insgesamt: 82 854 zugelassene Fahrzeuge. Darunter befanden sich die Antriebe Hybrid-Benzin/E: 196; Hybrid-Diesel/E extern aufladbar: 3; Elektro: 103; Hybrid-Diesel/E: 38; Hybrid-B/E extern aufladbar: 49.

Dennoch zeigt sich Michael Kurz in puncto Klimaschutz optimistisch: „Mein nächstes Auto wird auf jeden Fall ein Plugin-Hybrid, den ich zu Hause mit Sonnenstrom aufladen kann.“. Ungeachtet dessen will sich Brakes Bürgermeister weiterhin für weitere neue Stromtankstellen in der Kreisstadt stark machen. So kann er sich sehr gut vorstellen, dass auch auf dem Parkplätzen des Famila-Geländes entsprechende Möglichkeiten geschaffen werden.