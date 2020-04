Wenig los an den Stränden

Brake /Elsfleth Besonders an freien und sonnigen Tagen treibt es die Menschen ans Meer und die Weser. Doch derzeit sind die Zuwegungen zu den Stränden in der Wesermarsch zum Einen für Fahrzeuge und zum Anderen für Diejenigen gesperrt, die nicht vor Ort wohnen.

Ostersonntag, 15 Uhr, am Strand in Oberhammelwarden: Das Wetter ist schön, die Sonne wärmt mit rund 20 Grad, also das perfekte Wetter für Strandspaziergänge oder andere Aktivitäten am Wasser. Der Parkplatz neben dem Campingplatz ist gut gefüllt. Zahlreiche Fahrzeuge mit Oldenburger und Cuxhavener Kennzeichen sind dort abgestellt. Polizeikontrolle? Fehlanzeige.

Am Strand in Oberhammelwarden sind Spaziergänger, Jogger und sogar zwei junge Männer, die mit einer Metalldetektor nach „Schätzen“ suchen. Ein Ehepaar, beide Biker, stehen vor der Absperrung und unterhalten sich darüber, dass es jetzt wohl Strafe kostet, wenn man nicht aus Elsfleth kommt und sich am Strand tummelt. Also lassen sie ihren Ausflug vor der Absperrung enden. Vorbildlich.

In Brake ist der Schierlohstrand, sonst ein beliebtes Ausflugsziel, auch gesperrt. Die Wellen schlugen sanft an den Strand, das Gras neigte sich bei der leichten Brise und den Blick zur Weserinsel Harriersand wurde durch nichts getrübt.

