Brake Die Stadt stagniere in ihrer Entwicklung. Es gehe in Brake nicht wirklich voran, sagt Heinz-Werner Horstmann. Dass endlich etwas Konkretes auf den Weg gebracht wird als nur ein strategisches Papier, dafür setzt sich der SPD-Ratsherr ein. Man brauche Visionen, sagt er. Die Stadtentwicklung sollte nach seinen Worten dargestellt werden als Vision bis 2030.

Kühne Visionen liegen Heinz-Werner Horstmann und seinen Parteifreunden Marcel Schmikale und Ursula Schinski, die ebenfalls dem Braker Stadtrat angehören, fern. Ihnen geht es nicht um abgehobene Projekte, sondern um eine neue Planungsgrundlage, die alles Bisherige über Bord wirft und auch die Innenstadt verändert. Alles gehöre auf den Prüfstand. Die Stadt brauche eine Reparatur. „Hier muss viel getan werden“, sagt Heinz-Werner Horstmann.

Es gelte, Prioritäten zu setzen und die Gedanken auch umzusetzen, statt die Pläne in Schubladen verschwinden zu lassen. Die Innenstadt völlig neu zu überplanen, die Bauleitplanung aufzuheben, sei vielleicht eine Maßnahme. Man müsse so etwas anpacken. Es müsse einen Fahrplan geben, was wann wie umgesetzt werde. Ein Scheitern ziehe man durchaus in Betracht. Aber wer etwas bewegen wolle für Brake, müsse etwas riskieren. Wenn man nicht kreativ sei, verändere sich auch nichts, betonen Heinz-Werner Horstmann und Ursula Schinski.

Mit einem Fragenkatalog ist die SPD-Fraktion im Braker Stadtrat an Bürgermeister Michael Kurz (SPD) herangetreten. Ob die bestehende bauleitplanerischen Festsetzungen noch zeitgemäß seien, welche bauleitplanerischen Neuerungen festgesetzt werden sollten und ob eine planerische Abkehr von bestehenden Vorschriften möglich oder sogar erforderlich sei, wenn die Innenstadt für Geschäfte des Einzelhandels keine Bedeutung mehr habe, wie aus dem Einzelhandelsgutachten 2016 zu entnehmen sei, möchte man wissen. Könne neuer Planungs- und Nutzungsfreiraum besonders in den Erdgeschossen geschaffen werden?

Heinz-Werner Horstmann, Vorsitzender des Ausschusses Bau, Planung, Umwelt und Verkehr, sowie Marcel Schmikale als Vorsitzender der SPD-Stadtratsfraktion und Ursula Schinski fordern ein Umdenken.

Der Begu drohe beispielsweise die Schließung, weil Mittel für erforderliche Baumaßnahmen fehlten. Bestehende Gebäude wie das Rathaus müssten saniert und modernisiert werden. Straßen und Wege seien vielfach marode.

„Der Finanzbedarf ist mittelfristig mit zehn Millionen Euro sicher nicht zu hoch angesetzt. Davon sind etwa zwei Millionen Mehrwertsteuer und stehen nicht für Kelle und Bagger zur Verfügung“, sagt Heinz-Werner Horstmann.

Dazu würden die Schäden an Gebäuden und Straßen weiter zunehmen. Eine Kostensteigerung sei von Jahr zu Jahr zu erwarten. „Das bedeutet, dass die indirekte Verschuldung der Stadt Brake weiter zunimmt. Die andauernde Verschleppung von erforderlichen Maßnahmen hat darüber hinaus Auswirkungen auf die Qualität, das Ansehen und Aussehen unserer Stadt“, betont der SPD-Ratsherr. Die jetzigen Ziele von ausgeglichenen Haushalten, einer einschränkenden Kommunalaufsicht und einem tatenlosen Landrat seien den Zielen von Visionen in keiner Weise angepasst. „Die Verschuldung wird durch Verschlimmerung steigen“, ist er überzeugt. Es gebe genügend Förderprogramme der EU. Geld sei vorhanden. Doch viele Fördertöpfe würden gar nicht ausgeschöpft. Die Zielformulierung bis 2030 müsse daher heißen: „Mehr Geld bereitstellen für mehr Ausgaben und mehr Investitionen.“