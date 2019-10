Brake „Altes Gemüse neu entdeckt“: Unter diesem Motto präsentiert sich der Braker Herbstmarkt an diesem Samstag, 5. Oktober, von 9 bis 13 Uhr in der Fußgängerzone. Er wird von einer Gemeinschaft von Akteuren unter der Leitung des Kreislandfrauenverbandes Wesermarsch und des Kreislandvolkverbands Wesermarsch organisiert.

Eine bunte Angebotsvielfalt wartet an den Ständen auf die Besucher: Selbstgemachtes aus der Landfrauenküche wie Marmeladen, Säfte; Eingemachtes sowie Obstweine und -liköre, handgemachte Seifen, Honigprodukte, dekorative Blumen- und Heukränze und Dekoartikel für Haus und Garten.

Für 10 Uhr ist der feierliche Einmarsch mit der Erntekrone geplant. Nach der offiziellen Begrüßung durch Ute Cornelius, der Vorsitzenden des Kreislandfrauenverbands, schließt sich ein musikalisches Programm mit dem Akkordeonclub Melodia und der Tanzgruppe der Abbehauser Landfrauen an. Dann beginnt auch der Verkauf an der Gemüsepyramide, die in diesem Jahr vom Landfrauenverein Rodenkirchen gestaltet wird.

Auch für Kinder hat der Herbstmarkt viel zu bieten: Sie können sich auf Pferde, Schafe, Kaninchen und ein Kalb freuen, die alle gerne gestreichelt werden dürfen.

Auch an anderen Ständen wie zum Beispiel bei den Jägern oder dem Kreislandvolkverband gibt es Mitmachaktionen und Gewinnspiele. Für Essen und Trinken ist gesorgt: Es locken frische Waffeln und Kartoffelpuffer, Bratwürste, Milchmixgetränke und weitere Leckereien.