Brake Was kann Europa für die Kommunen tun? Unter dieser Fragestellung stand der Besuch von Tiemo Wölken, Mitglied des Europäischen Parlaments, am Freitag in der Wesermarsch. „Europa gestaltet sich positiv. Und Europa ist nicht an allem schuld“, betonte Brakes Bürgermeister Michael Kurz bei der Begrüßung in Wiechmanns Weserhotel.

• Geld ist vorhanden

Die EU-Fördertöpfe sind gefüllt. Doch viele Kommunen scheuen sich, die Gelder abzufragen, weil die Antragsverfahren viel zu kompliziert sind. Das soll sich laut Tiemo Wölken (SPD) ändern. Fördergeld sei schwer zu bekommen. Für die neue EU-Haushaltsordnung sei nun im Dezember beschlossen worden, dass es bei Projekten bis zu 400 000 Euro nur noch eine Kontrollinstanz gebe, betonte er im Kreis der Wesermarsch-Bürgermeister.

Das hörten auch die SPD-Bundestagsabgeordnete Susanne Mittag und die SPD-Landtagsabgeordnete Karin Logemann gern. Denn nicht nur die EU sorgt für bürokratische Hürden. Auch Bund und Land würden zu vielen Problemen beitragen, hieß es. Sowohl Susanne Mittag als auch Karin Logemann begrüßten wie die Bürgermeister den Schritt, die Antragsverfahren zu verschlanken.

• Anträge stellen

Tiemo Wölken war einer Einladung in die Wesermarsch gefolgt und nutzte seinen Besuch, für „Europa zum Anfassen“ zu werben. Der 32-Jährige, der seit einem Jahr im Europaparlament sitzt, beantwortete Fragen zur europäischen Förderkulisse. Das jetzt beschlossene Antragsverfahren ist für ihn „die größte Vereinfachung seit 25 Jahren“. So könnten beispielsweise Verwaltungskosten, die bei Projekten anfielen, nun pauschal abgerechnet werden.

Vor allem die Leader-Projekte starteten nach seinen Worten unter großer Beteiligung der Zivilgesellschaft und mit viel Elan. Die engagierten Bürger seien dann aber durch die bürokratischen Vorgaben oft sehe schnell ausgebremst worden. Das soll sich ändern. „Wir wollen Fördergelder gut und richtig einsetzen“, betonte der EU-Parlamentarier. Auch würden Projekte künftig nur noch in den EU-Ländern gefördert, in denen das europäische Recht eingehalten werde. Das Geld für förderungswürdige Projekte in Europa soll weiterhin bereit stehen.

Tiemo Wölken erwähnte, dass der EU-Haushalt 145 Milliarden Euro betrage, durch das Ausscheiden der Briten aber schrumpfen werde. Nach wie vor verschlinge der Agrarsektor die größten Fördergelder. Er setze sich dafür ein, dass im Bereich der Strukturmittel, dem zweitgrößten Posten, nicht gekürzt werde.

• Mehr Kooperieren

Für Susanne Mittag steht fest, dass „mehr Kooperation stattfinden muss“, auch innerhalb der Kommunen. Die personellen Ressourcen sollten genutzt und sich über Kenntnisse ausgetauscht werden. Karin Logemann plädierte für gleiche Ausführungsbedingungen in allen Staaten. „Europa ist mehr als Förderung“, betonte Regina Neuke. Lemwerders Bürgermeisterin nahm ebenso an dem Treffen teil wie ihre Amtskollegen Michael Kurz (Brake), Carsten Seyfarth (Nordenham), Klaus Rübesamen (Stadland), Henning Kaars (Jade), Brigitte Fuchs (Elsfleth) und Ina Korter (Butjadingen). Absagen mussten Christoph Hartz (Ovelgönne) und Hartmut Schierenstedt (Berne).