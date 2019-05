Brake 6170 Braker haben am Sonntag ihre Stimme abgegeben und so ihren Beitrag zur Besetzung des EU-Parlaments geleistet. Doch auch in der Stadt Brake – über Jahrzehnte eine Hochburg der Sozialdemokratie – konnte die SPD ihren freien Fall nicht stoppen: Satte 14,2 Prozentpunkte hat die SPD einbüßen müssen und kam mit 1537 Stimmen nur noch knapp als erste vor der CDU (1497) und den Grünen (1432) ins Ziel.

2014 lagen die Sozialdemokraten (39,3) mit noch mehr als fünf Prozentpunkte vor der CDU (34,1) – oder 324 Stimmen. Und diesen Abstand hatten die Genossen auch die Europawahlen zuvor halten können: 2009 kamen sie auf 38,0 Prozent (1450 Stimmen), die CDU auf 31,0 (1183) und 2004 auf 39,0 (1383), die CDU auf 35,3 (1251).

Umgekehrtes Bild bei den Grünen: Von 10,3 Prozent (364 Stimmen) 2004 über 11,2 (428) im Jahr 2009 und 10,3 Prozent (636) ging es diesmal steil bergauf: 23,44 Prozent bedeuten Rang drei, 1432 Stimmen aber eine Steigerung um mehr als 125 Prozent.

Wenn man in die einzelnen Wahlbezirke schaut, haben die Grünen sogar die Nase vorn: Die 32,4 Prozent der Stimmen, die sie im Wahlbezirk „Paul-Gerhardt-Haus“ holten, erreichte keine andere Partei in einem anderen Wahlbezirk. Lediglich die CDU gewann die Briefwahl mit einem höheren Stimmanteil (33,56 Prozent). Die Christdemokraten hatten im Wahlbezirk „Grundschule Kirchhammelwarden“ sonst ihren Bestwert vor Ort mit 30,34 Prozent, die SPD im Wahlbezirk „Gemeindehaus Kirche-Nord“ mit 31,9 Prozent. Keine dieser drei Parteien lag überall vorn: fünfmal die SPD, fünfmal die Grünen und dreimal (plus Briefwahl) die CDU. Die AfD (stadtweit 8,56) hatte im Wahlbezirk „Agentur für Arbeit“ mit 15,09 Prozent ihr bestes Ergebnis, die FDP (stadtweit 4,99) im Wahlbezirk „Grundschule Harrien“ mit 6,65 Prozent und Die Linke (stadtweit 3,65) im Christophorus-Haus mit 6,28 Prozent.