Fahrradtouren: Durch Obstbaumalleen, Marsch und Moor

Brake Trotz Corona-Krise möchten Rolf Schröder und Gesa und Karl-Heinz Benecke Radtouren anbieten. Da ihr ursprüngliches Radtourenprogramm voraussichtlich nicht stattfinden kann, haben sich die Radbegeisterten Alternativstrecken in der Region überlegt.

Losgehen soll es am Donnerstag, 7. Mai, mit einer etwa 50 Kilometer langen Strecke zur Seefelder Mühle. Obstbaumalleen, Marsch und Moor mit interessanten Dorfteilen, gepflegten Gehöften und historischen Kirchen erwarten die Mitfahrenden.

Am Donnerstag, 14. Mai, soll es nach Driftsethe gehen. Allerdings nur, wenn die geplante dreitägige Tour nach Münster vom 15. bis 17. Mai nicht stattfinden darf. Oster- und Südosterstade sollen am Dienstag, 28. Mai, erkundet werden.

Weiter geht es danach am Donnerstag, 4. Juni, zur Rhodrodendronblüte nach Rastede über den Bollenhagener Wald. Eine Woche später am 11. Juni sollen Wulsbütte, Garlstedt und Meyenburg besichtigt werden.

Falls die Corona-Maßnahmen dies zulassen, steht am Donnerstag, 18. Juni, das Melkhus Ohrt auf dem Plan. Den Abschluss der Alternativtouren macht dann die Tour zum Düngel nach Schwanewede am Donnerstag, 25. Juni.

Alle Fahrten starten und enden an der Touristeninformation an der Kaje in Brake. Aufgrund der geschlossenen Lokale müssen die Teilnehmer auf Selbstverpflegung zurückgreifen. Anmeldungen für die Ausflüge erbitten die Veranstalter unter Telefon 04401/25 69 oder unter Telefon 01577/24 73 73 8.