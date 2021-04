Fahrsicherheitstraining in der Wesermarsch: Das eigene Auto sicher beherrschen

Brake Das Fahrsicherheitstraining startet trotz Corona wieder. Das Projekt „Fahrsicherheit Wesermarsch“ bietet nun Kurse am Braker Binnenhafen an. Noch sind einige Teilnehmerplätze frei. „Fahrsicherheit Wesermarsch“ ist ein gemeinsames Projekt des Landkreises Wesermarsch, der Polizei sowie der Verkehrswachten Nordenham und Wesermarsch.

Ein Hygienekonzept liegt vor und die aktuellen Corona-Bestimmungen werden eingehalten. Daher dürfen und werden Fahrsicherheitstrainings weiterhin stattfinden. Zu Saisonbeginn ab Mitte April bietet die „Fahrsicherheit Wesermarsch“ daher wieder regelmäßig Sicherheitstrainings am Binnenhafen in Brake an.

Dabei haben interessierte Führerscheininhaber aller Altersklassen die Gelegenheit, unter Anleitung zertifizierter Trainer über verschiedene Übungsinhalte ihr Fahrzeug, aber auch sich selbst als Fahrzeugführer intensiver kennen zu lernen und sich dadurch sicherer im Straßenverkehr zu bewegen.

Die Teilnahmegebühren für Führerscheinneulinge trägt überwiegend der Landkreis Wesermarsch. Vielfach ist die finanzielle Abwicklung auch über Berufsgenossenschaften möglich.

Genaue Termine, Anmeldemöglichkeiten und weitere Details gibt es im Internet.

Weitere Informationern unter www.fahrsicherheit-wesermarsch.de