Fest mit Bier und Brezeln

Brake Ein Oktoberfest im kleinen Rahmen, das dem Original aber in nichts nachsteht, veranstaltet am 5. Oktober die Alloheim Senioren-Residenz Brake. An diesem Tag heißt es dann ab 14.30 Uhr für alle Gäste: „O’zapft is“. Alle Bürger der Region sind dazu herzlich eingeladen.

Brezeln, deftiges bayerisches Essen und natürlich Bierspezialitäten bilden den gastronomischen Rahmen des geplanten „Oktoberfestes“ in der Alloheim Senioren-Residenz in Brake. Pünktlich um 14.30 Uhr wird Einrichtungsleiterin Irene Nicklaus das Fest eröffnen, zu dem alle Bürger der Region herzlich eingeladen sind. „Wir freuen uns natürlich auf möglichst viele Gäste, die in bayerischer Tracht kommen, denn wir wollen das vertraute Oktoberfest-Flair in die Einrichtung holen“, sagt Irene Nicklaus. Um das auch optisch zu untermauern, wird der Veranstaltungsraum in der Breiten Straße 84-86 dem Veranstaltungsmotto entsprechend mit Bierkrügen, Flaschen oder auch weiß-blauen Fähnchen geschmückt, sodass die Besucher die typisch bayerischen Schmankerl auch in einer passenden Atmosphäre genießen können.

