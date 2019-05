Flohmarkt für Familien in der City

Brake Am Sonntag, 2. Juni, ist in der Zeit von 11 bis 17 Uhr ein kostenloser Familienflohmarkt in der Braker Innenstadt geplant.

Das Ordnungsamt der Stadt Brake teilt mit, dass Stände nur in der Breiten Straße (Fußgängerzone) aufgebaut werden dürfen. Eine Fluchtweggasse von mindestens drei Metern in der Straßenmitte muss gewährleistet sein. Standplätze können nicht reserviert werden. Eine vorherige Platzeinteilung erfolgt nicht.

Gewerbliche Anbieter sind nicht zugelassen, teilt die Stadt weiter mit. Bei schlechtem Wetter fällt der Flohmarkt aus. Interessierte werden gebeten, sich vorab unverbindlich unter Telefon 04401/1020 anzumelden. Bei wetterbedingtem Ausfall kann dann eine telefonische Benachrichtigung erfolgen.