Brake Etwas über eine Stunde dauerte die erste Demonstration für Klimaschutz in der Wesermarsch. Rund 1000 Demonstranten hatten sich am Freitagvormittag dem Aufruf der neu gegründeten „Fridays for Future“-Ortsgruppe angeschlossen und zogen friedlich durch die Braker Innenstadt. Weltweit hatte das Aktionsbündnis „Fridays for Future“ zu Demonstrationen aufgerufen. Los ging es an der Braker Stadtkirche mit einer kurzen Kundgebung bei der sich die Organisatoren Chris Schellstede und Naemi Bohlken überwältigt von dem Zuspruch zeigten, auf den ihr Aufruf stieß.

Kurzfristig hatte sich das Organisations-Team am Montag dazu entschlossen, eine Demonstration in Brake anzumelden, statt nur die ursprünglich geplante Sitzblockade durchzuführen. „Wir hatten mit etwa 250 Teilnehmern gerechnet, dass es jetzt so viele waren, ist großartig“, freute sich Schellstede. „Mit dem Protest wollen wir einen Appell an die Bundesregierung und den UN Klimagipfel richten. Die Strukturen müssen sich ändern“, forderte Christina-Johanne Schröder, die sich ebenfalls an der Organisation beteiligte.

Unter den Teilnehmern der Demonstration fanden sich nicht nur Schülerinnen und Schüler. Auch die ältere Generation war vertreten. „Vor 50 Jahren haben wir gegen den Vietnamkrieg und Atomkraft demonstriert. Geändert hat sich nichts – es muss sich aber etwas ändern“, fand der 76-jährige Michel Martin deutliche Worte. Jeder könne auch im kleinen etwas machen. „Und wenn es nicht anders geht, dann halt über Verbote.“





Auch Schulklassen mit ihren Lehrkräften waren vertreten. So etwa zwei Klassen der IGS Brake mit Lehrerin Christine Ulrich. „Der Unterricht wird auf Wunsch der Schüler nachgearbeitet, sodass niemandem ein Nachteil entsteht. Wir unterstützen uns im Kollegium gegenseitig und auch die Schulleitung hat ihre Unterstützung signalisiert“, so Ulrich.

Den vom niedersächsischen Kultusministerium ausgestellten „Freifahrtschein“ sah ein Demonstrant jedoch durchaus kritisch: „Der Streik wird so gewissermaßen ad absurdum geführt.“ Kultusminister Tonne hatte den Schulen gestattet, die Klimaproblematik im Unterricht auf unterschiedliche Weise zu thematisieren.

Imposantes Bild



Demo-Organisatorin Naemi Bohlken wies gleich zu Beginn des Protests darauf hin, dass mit dieser Demonstration noch nichts erreicht ist: „Der Amazonas brennt weiter und die Polkappen schmelzen.“ Noch ist sich die Aktionsgruppe nicht darüber im Klaren, wie der Protest fortgesetzt werden soll.

Doch das es weitergehen muss, steht für Schellstede außer Frage. „Bei so einer Resonanz muss man weiter machen. Wir werden uns nun zusammen setzen und diskutieren, wie es weiter geht“, so der Organisator. Vorstellbar sei für ihn auch eine Demonstration in Nordenham oder der südlichen Wesermarsch.

Doch der Protestmarsch stieß nicht nur auf Zustimmung. „Ich halte nicht so viel von der Demonstration. Ich glaube nur die Hälfte der Teilnehmer ist wirklich davon überzeugt. Wenn sie am Samstag demonstrieren würden, das wäre gut“, meinte Horst Krüger. Die Ziele, für die Demonstranten einstehen, kann er jedoch teilen und gibt zu: „Es wäre schon gut, wenn sie sich durchsetzen.“