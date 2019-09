Brake Seit Monaten demonstrieren Kinder und Jugendliche von „Fridays for Future“Überschwemmungen für mehr Klimaschutz und die Begrenzung der menschgemachten Erderwärmung auf 1,5 Grad. Ein breites Bündnis von mehr als 50 Initiativen und Unternehmen ruft für Freitag, 20. September, zum größten globalen Klimastreik auf. Allein in Niedersachsen finden 60 Demonstrationen statt.

Eine davon ist in Brake geplant: Naemi Bohlken (17), Christina-Johanne Schröder (35) und Chris Schellstede (18) haben für die Wesermarsch eine Demonstration angemeldet. Der Protestzug soll um 10 Uhr an der Braker Stadtkirche starten und am Kreishaus sowie am Braker Rathaus vorbeiziehen. Ab 11 Uhr findet auf dem Gelände der Stadtkirche die Abschlusskundgebung statt. „Es ist wichtig, dass am globalen Klimastreiktag nicht nur die junge Menschen auf die Straße gehen, sondern Menschen jeden Alters um ein Zeichen für verbindlichen Klimaschutz zu setzen“, betont Mitorganisator Chris Schellstede. „Bereits heute vernichtet die Klimakrise Lebensgrundlagen von Millionen Menschen weltweit“, ergänzt Naemi Bohlken.

Unterstützt werden die Hauptorganisatoren von der Evangelischen Jugend (ejo). Diese organisiert derzeit in und an der Stadtkirche die Aktionswoche „zuFrieden“. Der von der ejo für Freitagvormittag angekündigte Sitzstreik an der Stadtkirche soll sich an Demo und Abschlusskundgebung anschließen.