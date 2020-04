Brake Erneut sind Gartengeräte in Brake gestohlen worden. Wie die Polizei an diesem Freitag mitteilte, hatten die Diebe eine Werkstatt bei einem Einfamilienhaus an der Wilhelmstraße aufgebrochen – und zwar zwischen Freitag, 27. März (18 Uhr), und Freitag, 3. April (9.25 Uhr). Die Werkstatt war unverschlossen. Mehrere Gartengeräte im Gesamtwert von etwa 190 Euro wurden gestohlen.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Autos nimmt die Polizei Brake unter Telefon 04401/9350 entgegen.