Brake Ein nagelneues Auto wartet noch auf seinen Besitzer. Denn das Los mit der entsprechenden Nummer für den Hauptpreis, einen Ford Ka, wurde noch nicht eingelöst. „Es gab wieder wie im Vorjahr 15 000 Glückslose für je 1 Euro zu erwerben“, sagt Inola Hofrichter, stellvertretende Geschäftsführerin des Brake-Vereins. Unter diesen Losen gab es 1360 Sofortgewinne im Gesamtwert von 4550 Euro. Alle Losnummern hätten an der großen Hauptziehung am 31. Dezember teilgenommen.

So auch das Los für den Ford Ka. Wie Inola Hofrichter mitteilt, hätte der Gewinner bis zum 31. Januar Zeit, sich beim Brake-Verein zu melden. Die Mitarbeiter stünden montags bis freitags von 10 bis 17 Uhr (E-Mail: info@brake-touristinfo.de) bereit – sowie unter der Rufnummer 04401/19433.

Auch andere Hauptpreise wurden noch nicht abgeholt. „Sollten sich die Gewinner nicht bis zum angegebenen Datum melden, verfällt der Anspruch auf den Gewinn“, erläutert Inola Hofrichter. Es werde keine neue Ziehung geben. Der Veranstalter habe vor der Hauptziehung alle nicht verkauften Glückslose eingesammelt, geöffnet und alle Nummern notiert. „Bei der Hauptziehung werden die gezogenen Nummern mit der Liste abgeglichen. Sollte eine gezogene Losnummer nicht verkauft worden sein, so wird eine neue Nummer gezogen. Der Gewinner befindet sich also unter den Loskäufern“, merkte sie an.

Bei der Hauptziehung wurden elf Preise im Wert von 12 500 Euro verlost. Das viertürige Auto hat einen Wert von 11 400 Euro. Verlost wurden zudem eine Waschmaschine im Wert von 549 Euro sowie Gutscheine im Wert von 50 und 100 Euro.