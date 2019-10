Brake /Golzwarden Nach einem Unfall mit zwei beteiligten Lastwagen am Mittwochmorgen wurde die Bundesstraße 212 zwischen der Raiffeisenstraße und der Kreuzung zur B211 voll gesperrt. Ein Sattelzug ist gegen 8 Uhr in Höhe Golzwarden auf einen Autotransporter aufgefahren. Der 80-jährige Fahrer des Lasters mit Tankauflieger erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Der Fahrer aus Friesoythe hatte laut Mitteilung der Polizei einen Rückstau zu spät bemerkt, der sich an einer Ampel in Höhe der Weserstraße gebildet hatte. Er soll noch versucht haben zu bremsen und auszuweichen, prallte dann aber mit seinem Fahrzeug in den Sattelanhänger eines 53-jährigen Lasterfahrers, der rechtzeitig gebremst hatte.

Der 80-Jährige wurde nach dem Aufprallt im Fahrerhaus eingeklemmt. Ein Rettungshubschrauber wurde sofort alarmiert. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Brake Hafenstraße und Golzwarden konnten den Mann allerdings nur noch tot bergen. Der 53-Jährige blieb unverletzt.

Die B212 wurde zwischen dem Golzwarder Kreuz und der Weserstraße voll gesperrt. Durch die Straßenmeisterei Brake wurde eine Umleitungsstrecke eingerichtet, teilt die Polizei weiter mit. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 220.000 Euro.