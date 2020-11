DRK lädt zur Blutspende

Brake /Hammelwarden Der DRK-Kreisverband Wesermarsch lädt in Zusammenarbeit mit dem DRK-Blut-spendedienst für Mittwoch, 11. November, zur Blutspende ein. Gespendet werden kann in der Zeit von 15 bis 19.30 Uhr in der Feuerwehrtechnischen Zentrale, Otto-Hahn-Straße 13, in Brake.

Ein weiterer Termin ist für Mittwoch, 18. November, von 15 bis 19.30 Uhr in der Grundschule Kirchhammelwarden, Stedinger Landstraße 18, angesetzt.

Das Organisationsteam weißt darauf hin, dass der Einlass zur Blutspende nur bis 15 Minuten vor Terminende möglich ist. Wegen der erhöhten hygienischen Vorkehrungen, die in Corona-Zeiten getroffen werden müssen (wie Abstandsregeln und Mund-Nasenbedeckung) bekommt jeder Spender vor der Spende ein Getränk sowie einen Verzehrgutschein, der vor Ort in Form eines Lunchpakets eingelöst werden kann.

Zur Blutspende muss der Personalausweis oder der Führerschein mitgebracht wer-den.