Brake Wenn das Bundesverfassungsgericht die Zulässigkeit von Sanktionen gegen Hartz-IV Empfänger geprüft hat, betrifft das auch in der Wesermarsch viele Menschen. Darauf weist der Sozialverband Deutschland SoVD Kreisverband Wesermarsch in einer Pressemitteilung hin. Nach dessen Angaben beziehen etwa 6760 Personen in 3401 Bedarfsgemeinschaften Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II. Allein innerhalb eines Jahres habe es laut Arbeitsagentur/Jobcenter 1361 „neu festgestellte Sanktionen“ gegeben. Jürgen Bley, 1. Vorsitzender des SoVD-Kreisverbandes Wesermarsch, meint: „Eine Überprüfung der Hartz-Sanktionen war überfällig.“

Bleys Kritik richtet sich nicht nur gegen die Verfahren der Sanktionen mit denen aktuell die Karlsruher Richter befasst sind. Er fordert zudem sozialstaatlichen Handlungsbedarf „Die Zwangsmaßnahmen bei Zuwiderverhalten aber auch Hartz IV generell stehen einer dauerhaften Integration in den Arbeitsmarkt entgegen. Sie können sogar kontraproduktiv sein und Verschuldung, Obdachlosigkeit und immer weniger Chancen auf dem Arbeitsmarkt bedeuten“, wird Bley in der Pressemitteilung zitiert. Und weiter: „Der Staat muss die Existenzgrundlage seiner Bürger gewährleisten. Jeder muss das Recht haben, am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben teilzunehmen. Zudem muss jeder Bürger das Recht und die Möglichkeit bekommen, den Arbeitsmarkt erreichen zu können.“