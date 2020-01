Brake Die Sternsinger kommen: An diesem Freitag und Samstag, 3. und 4. Januar, sind die kleinen und großen Könige der katholischen Kirchengemeinde St. Marien Brake, zusammen mit ihren anderskonfessionellen Freundinnen und Freunden, wieder in den Straßen von Brake und Ovelgönne unterwegs.

Mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B+20“ bringen die Mädchen und Jungen in der Nachfolge der Heiligen Drei Könige den Segen „Christus segne dieses Haus“ zu den Menschen, sammeln für benachteiligte Kinder in aller Welt und werden damit selbst zu einem wahren Segen.

„Segen bringen, Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit“ heißt das Leitwort der 62. Aktion Dreikönigssingen, das Beispielland ist der Libanon.

1959 wurde die Aktion erstmals gestartet. Inzwischen ist das Dreikönigssingen die weltweit größte Solidaritätsaktion, bei der sich Kinder für Kinder in Not engagieren. Rund 1,14 Milliarden Euro sammelten die Sternsinger seit dem Aktionsstart, mehr als 74 400 Projekte für benachteiligte Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa wurden in dieser Zeit unterstützt. Die Aktion wird getragen vom Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ).

Die Braker katholische Kirche zählt zu den Diasporagemeinden, nur etwa acht Prozent der Braker Einwohner gehören dieser Religionsgemeinschaft an. Da ist ökumenisches Miteinander eine viel und gern praktizierte Selbstverständlichkeit.

Auch diese Sternsingeraktion wird immer von Kindern aller Konfessionen getragen. Zur Einkleidung haben sich die kleinen Könige gestern im Pfarrheim am Cityparkplatz getroffen. Mit dem christlichen Segen wurden sie anschließend ausgesendet und diesen Segen bringen nun bis zum 4. Januar zu allen Christen, die sich dafür im Pfarrbüro angemeldet haben.

An diesem Freitag, 3. Januar, kommen alle Sternsinger und ihre erwachsenen Begleiter um 13.15 Uhr bei Famila zum Gruppenbild zusammen. Anschließend sind sie vom Imbiss Kortlang eingeladen zu einem Mittagessen.