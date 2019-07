Brake Können die Gemeinden und Städte der mittleren und südlichen Wesermarsch mit ihren Auftritten im Internet überzeugen? Wie ist der erste Eindruck? Finden Besucher der Seiten schnell Informationen über Ansprechpartner im Rathaus oder Ratssitzungen? Und wie übersichtlich gestaltet sich der Internetauftritt, wenn die Seiten per Smartphone angeklickt werden?

Um das zu überprüfen, haben wir die Webseiten der Städte Brake und Elsfleth sowie der Gemeinden Jade, Ovelgönne, Berne und Lemwerder in verschiedenen Kategorien unter die Lupe genommen und sie bewertet. Ein Mauszeiger steht dabei für „schlecht“, fünf Mauszeiger stehen für „fabelhaft“. Den Beginn im großen Homepage-Vergleich machen Brake, Jade und Ovelgönne. In einem zweiten Teil folgen Elsfleth, Berne und Lemwerder.

Brake

Erster Eindruck: Auf den ersten Blick macht die Startseite der Stadt Brake (www.brake.de) mit dem Begrüßungswort des Bürgermeisters einen recht freundlichen, wenn auch wenig modernen Eindruck. Dieser verstärkt sich durch die eher altbackene Farbgebung, bei der blau, grün, weiß und beige dominieren. Zahlreiche Reiter zu Kategorien wie „Aktuelles“, „Rathaus/Information“, Politik“ oder „Stadtleben“ und weiterführende Links zum Centraltheater oder der Touristik-Information dominieren die Seitenränder. Dies lässt die Homepage etwas überladen wirken und der Besucher braucht eine Weile, um sich zurechtzufinden. 2 von 5 Mauszeigern

Benutzerfreundlichkeit: Paradoxerweise ist es ausgerechnet das Suchfenster, nach dem auf der Braker Homepage relativ lange gesucht werden muss. Dies ist der überladenen Seite geschuldet. Gleiches gilt auch bei der Suche nach dem Ratsinformationssystem. Unter dem Reiter Politik lässt sich dann aber der entsprechende Link finden, der den Besucher auf eine externe Seite weiterleitet. Positiv fällt hingegen auf, dass sich die Schrift der Homepage auf drei unterschiedliche Größen einstellen lassen kann. 2 von 5 Mauszeigern

Aktualität: Hier kann die Brake Seite punkten. Neben aktuellen Pressenotizen gibt es auch einen Sitzungskalender mit allen anfallenden Terminen. Ein weiteres Plus ist die Wetteranzeige, die auf der Startseite angezeigt wird. 4 von 5 Mauszeigern

Smartphonetauglichkeit: Leider wird die Homepage der Stadt Brake auf dem Smartphone genau so angezeigt, wie auf dem PC. Es gibt keine extra angepasste Seite. So wirkt die ohnehin schon überladene Seite auf dem kleinen Telefondisplay leider noch unübersichtlicher. 1 von 5 Mauszeigern

Fazit: Eher durchwachsen ist der Eindruck, den die Homepage der Stadt Brake hinterlässt. Besonders die nicht vorhandene Seite für Smartphones tut dem Gesamtergebnis nicht gut. 2 von 5 Mauszeigern

Jade

Erster Eindruck: Leider wenig ansprechend ist der erste Eindruck der Homepage der Gemeinde Jade (www.gemeinde-jade.de). Weder Bilder der Stadt sind auf der Startseite zu sehen, noch wirkt die Farbgebung besonders ansprechend. Dass es sich tatsächlich um die Homepage einer Gemeinde handelt, ist erst auf den zweiten Blick erkennbar. Erst wenn sich durch die verschiedenen Seiten geklickt wird, lockern Bilder der Gemeinde die Seiten auf. Drei Reiter, nämlich „Rathaus-Service“, „Bauen/Wirtschaft“ und „Soziales/Schulen“, leiten den Besucher von der Startseite aus entsprechend weiter. 2 von 5 Mauszeigern

Benutzerfreundlichkeit: Sich zurechtzufinden, fällt dem Nutzer der Internetseite nicht schwer. Dies ist allerdings eher der sehr minimalistisch gestalteten Startseite geschuldet. Das Suchfenster rechts oben am Seitenanfang ist schnell gefunden. Auch der Reiter „Bürgerinformationssystem“, über den Bürger weitere Informationen zu den kommenden Ratssitzungen erhalten, befindet sich auf der Startseite. 3 von 5 Mauszeigern

Aktualität: Was die Homepage der Gemeinde Jade beim ersten Eindruck versäumt, macht sie in der Kategorie „Aktualität“ wieder wett. Hier ist die Seite auf dem neuesten Stand. Ob aktuelle Stellenausschreibungen oder Protokolle der Ratssitzungen – zeitnah werden wichtige Informationen für die Bürger bereit gestellt. 5 von 5 Mauszeigern

Smartphonetauglichkeit: Leider kann die Internetseite der Gemeinde Jade auch in dieser Kategorie nicht überzeugen, denn es gibt keine extra angepasste Seite für das Smartphone. 1 von 5 Mauszeigern

Fazit: Der einzige Punkt, bei dem die Homepage der Gemeinde Jade wirklich überzeugen kann, ist die Aktualität. Ansonsten wirkt die Seite optisch alles andere als ansprechend. Der Besucher der Seite muss tatsächlich zwei Mal hinsehen, um zu erkennen, dass es sich um den Internetauftritt der Stadt handelt. Ein paar Bilder am Seitenanfang, so wie es die anderen Gemeinde- und Stadtseiten vorgemacht haben, könnten da sicherlich einen Schwung in die richtige Richtung geben. 3 von 5 Mauszeigern

Ovelgönne

Erster Eindruck: Ein kurzes Begrüßungswort vom Bürgermeister, eine Vernetzung zur Facebookseite und ein Imagefilm – die Homepage der Gemeinde Ovelgönne (www.ovelgoenne.de) kann sich sehen lassen. Die Seite wirkt freundlich und modern: Während im Hintergrund eine schöne Landschaftsaufnahme abgebildet ist, wechseln sich in einer Slideshow am oberen Seitenanfang verschiedene Bilder aus der Gemeinde ab. Auch wirkt die Seite mit lediglich fünf Reitern zu den Kategorien „Ovelgönne“, „Verwaltung und Politik“, „Bauen und Gewerbe“, „Kultur und Freizeit“ und „Familie und Soziales“ strukturiert und nicht überladen. Klickt man diese an, gibt es weitere Auswahlmöglichkeiten. 4 von 5 Mauszeigern

Benutzerfreundlichkeit: Durch den sehr übersichtlichen Seitenaufbau kann sich der Homepagebesucher schnell zurecht finden. So fällt auch rasch die Leiste mit Informationen wie „Kontakt“, „Bürger Infosystem“, „Sitzungskalender“ oder „Suche“ ins Auge, die sich am rechten Bildschirmrand befindet. 5 von 5 Mauszeigern

Aktualität: Auch in der Kategorie „Aktuelles“ kann die Homepage der Gemeinde Ovelgönne punkten. Direkt auf der Startseite finden sich die aktuellsten Meldungen, öffentliche Bekanntmachungen oder aktuelle Stellenanzeigen, die sich mit einem einfachen Mausklick abrufen lassen. Außerdem kann das aktuelle Gemeindeheft direkt von der Startseite als PDF-Datei heruntergeladen werden. 5 von 5 Mauszeigern

Smartphonetauglichkeit: Wie die Stadt Elsfleth hat auch die Gemeinde Ovelgönne eine angepasste Seite für die Smartphone-Nutzung. Zu Beginn macht die Homepage daher auch auf dem Mobilgerät einen recht guten Eindruck. Werden jedoch die Reiter zu den verschiedenen Kategorien aufgerufen, erscheint eine recht lieblos zusammengeworfene Liste aller Links, durch die sich der Nutzer durchwuseln muss. 3 von 5 Mauszeigern

Fazit: Eigentlich ist die Homepage der Gemeinde Ovelgönne ein ziemlich gutes Beispiel dafür wie eine moderne und übersichtliche Internetseite gestaltet sein sollte. Nur bei der Smartphonenutzung gibt es noch Überarbeitungsbedarf. 4 von 5 Mauszeigern