In Notfällen ab April nach Nordenham

Brake Ausgezogen war die eigentlich im St. Bernhard-Hospital Brake gelegene KVN-Bereitschaftsdienstpraxis bereits. Seit vergangenem Samstag ist die MVZ-Praxis in der Kirchenstraße 132 Anlaufstelle für alle hausärztlichen Notfälle. Ab dem 1. April ist damit aber auch schon wieder Schluss. Dann ist vorübergehend auch für den Bereitschaftsdienstbereich Brake-Stadland-Elsfleth-Ovelgönne die in Nordenham, Adolf-Vinnen-Straße 35, gelegene Bereitschaftsdienstpraxis zentrale Anlaufstelle im Bereitschaftsdienst. Diese Regelung gilt solange, bis der Bereitschaftsdienst der niedergelassenen Ärzte wieder im St. Bernhard-Hospital aufgenommen werden kann. Die Öffnungszeiten der Bereitschaftsdienstpraxis Nordenham wurden dazu ausgeweitet: Samstag, Sonntag und feiertags 10 bis 18 Uhr, Mittwoch und Freitag 17 bis 20 Uhr. Außerhalb der Öffnungszeiten der Bereitschaftsdienstpraxis ist sowohl im Bereitschaftsdienstbereich Nordenham-Butjadingen als auch im Bereitschaftsdienstbereich Brake-Stadland-Elsfleth-Ovelgönne ein jeweils eigener Fahrdienst eingerichtet. Den KVN-Bereitschaftsdienst erreichen die Patienten unter der Telefonnummer 116 117 zu folgenden Zeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag 19 bis 7 Uhr, Mittwoch, Freitag 15 bis 7 Uhr sowie Samstag, Sonntag und, an Feiertagen 8 bis 7 Uhr.