In vier Schritten zum Bad

Brake Die WGB-FDP- Gruppe im Stadtrat will weitere Maßnahmen zur Realisierung eines Parks mit Naturbad auf dem Gelände des ehemaligen Freibades auf den Weg bringen. Maßnahmen zur Effizienzsteigerung des Brommybades mit Außenöffnung würden den Kostendeckungsgrad des Hallenbades von derzeit rund 23 Prozent verbessern und hervorragend in das Nachhaltigkeitskonzept der Stadt passen, meint Gruppensprecher Reiner Gollen­stede (WGB).

Die Gruppe hat vier Schritte aufgezeichnet, die zum Ziel führen sollen:

1. Finanzmittel zur Realisierung der Maßnahmen zu Einsparungen beim Betrieb des Hallenbades und der Nutzbarmachung des Außengeländes in Höhe von rund 700 000 Euro in den Haushalt 2021 einstellen;

2. prüfen, inwieweit kurzfristig realisierbare energetische Einsparungen beim technischen Betrieb des Bades bereits im laufenden Haushalt finanziell darstellbar wären;

3. prüfen, ob ein für die Stadt ungünstiger Stromliefervertrag gekündigt werden oder kostengünstiger gestaltet werden kann und

4. Förderoptionen zur Umgestaltung des Freibadgeländes in einen Park mit Naturbad in Zusammenarbeit mit Beratern zu prüfen und dem Rat mögliche finanzielle Optionen zur Realisierung der zweiten Ausbaustufe vorstellen.