Infos für die Arbeit im Hospizdienst

Brake Einen Kursus für ehrenamtliche Mitarbeit im Ambulanten Hospizdienst mit dem Titel „Leben bis zuletzt“ bietet das Diakonische Werk Wesermarsch an. Der Kursus richtet sich an Menschen jeder Altersklasse, die ehrenamtlich in einem ambulanten Hospizdienst mitarbeiten möchten. Die Kursteilnehmer lernen Möglichkeiten der Sterbebegleitung sowie Grundlagen der Hospizpflege kennen, aber auch Themen wie Abschied nehmen, Kommunikation und Selbstpflege werden behandelt.

Der Lehrgang erstreckt sich über drei Monate und beginnt am 2. September. Der Kursus umfasst 90 Unterrichtsstunden, verteilt auf Montag - und Donnerstagabende und ein Wochenende. Eine Anmeldung kann kurzfristig noch erfolgen unter Telefon 04401/706549.