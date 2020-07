Jagd auf Bären ist eröffnet

Brake Unter dem Namen „Bear Hunting“ ist diese Schnitzeljagd in Australien und Neuseeland bekannt geworden. Die Familien- und Kinderservicebüros der Wesermarsch haben in Abstimmung mit der Kreisverwaltung des Landkreises Wesermarsch diese Idee aufgegriffen und hoffen, dass möglichst viele Menschen bei der Bärenjagd mitmachen.

Die Idee: Menschen setzen Kuscheltiere im Rahmen von „Teddybärjagden“ vor ihre Häuser oder in die Fenster, um Kinder während der Corona-Pandemie zu unterhalten. Die Teddys können in Autos vorbeifahren oder in den Gärten auf die Kinder warten. Hat man dann die freundlichen Gefährten entdeckt, verbleiben sie an ihrem Platz, damit sich auch andere kleine Abenteurer darüber freuen können.

Um sich auch später noch an die gefundenen Teddys erinnern zu können oder die Funde an unterschiedlichen Tagen zu vergleichen, gibt es einen Bogen, auf dem die Bären abgehakt oder ausgemalt werden können. Dieser Bogen steht als Download auf der Homepage des Landkreises Wesermarsch unter www.landkreis-wesermarsch.de bereit.

Jeden Ausflug oder Spaziergang macht die Suchaktion zum spannenden Abenteuer. Mit dieser Aktion wollen die Familien- und Kinderservicebüros einen kleinen Ersatz schaffen, für die vielen Aktionen, die aufgrund der Kontaktbeschränkungen nicht stattfinden können.