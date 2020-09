Jubiläum: Kreisverwaltung ehrt drei Mitarbeiter

Brake Gleich drei Dienstjubiläen stehen in diesem Monat beim Landkreis Wesermarsch an. Der Erste Kreisrat Hans Kemmeries ehrte in Vertretung für Landrat Thomas Brückmann jetzt die langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit nunmehr 40 Jahren arbeiten Sigrid Allmers, Thomas Peters und Silvia Rohde in der Verwaltung.

Sigrid Allmers hat ihre Karriere im Straßenverkehrsamt begonnen und war über die Jahre unter anderem im Rechnungsprüfungsamt und im Sozialamt tätig. 2002 wechselte sie in den Fachdienst Finanzen. Dort hat sie heute die stellvertretende Leitung inne.

Thomas Peters ist seit 2007 im Fachdienst Soziales tätig. Davor arbeitete er unter anderem im früheren Amt für Zivil- und Katastrophenschutz sowie im Schulamt.

Die dritte Jubilarin im Bunde ist Silvia Rohde. Wie Thomas Peters ist auch sie seit langem, genauer gesagt seit 13 Jahren, für den Fachdienst Soziales tätig. Zuvor zählten die Bereiche Straßenverkehr, Finanzen und Schulen zu ihren Stationen innerhalb der Kreisverwaltung.